Pääkirjoitus

Rajan eteläpuolella nousee kiintoisa haastaja Trumpille

meksikolaisen kuvauksen mukaan Yhdysvallat on Meksikolle samanlainen naapuri kuin Venäjä ja Ruotsi ovat yhdessä Suomelle. Talouden ja yksittäisten ihmisten vahvat suhteet yhdistyvät vanhoihin viholliskuviin ja muistoihin sankarillisista mutta hävityistä sodista.Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi on tehnyt Meksikon suhteen suureen pohjoiseen naapuriin en­tistäkin monimutkaisemmaksi. Trump ­palaa yhä uudelleen esittämiinsä uhka­kuviin etelästä virtaavista rikollisjouk­kioista ja vaatimuksiin muurista, joka Meksikon pitäisi maksaa.Kauppasuhteet ovat uhattuina, kun Yhdysvallat ensin vaati Meksikon ja Kanadan kanssa solmimansa vapaakauppa­sopimuksen neuvoteltavaksi uudelleen ja viime viikolla ulotti alumiinin ja teräksen tuontitullit myös Meksikoon.Tällaisessa asetelmassa Meksikon seuraavaksi presidentiksi valitaan heinäkuun alussa melkoisella todennäköisyydellä Andrés Manuel López Obrador, joka on ollut vuosikausia Meksikon vallan­kumousvasemmiston johtohahmo.Tuoreimmissa mielipidemittauksissa López Obradorille ennustetaan vaaleissa jopa puolta äänistä ja noin 25 prosenttiyksikön etumatkaa toisena kyselyissä olevaan nuoreen konservatiiviin Ricardo Anayaan. Kyseessä on melkoinen läpimurto Meksikossa yleisesti lyhenteellä Amlo tunnetulle 64-vuotiaalle, joka on hävinnyt kahdet aiemmat presidentinvaalit katkerissa tunnelmissa.ehmeän esiintymisen ja populismin yhdistelmällä López Obrador on saanut tukea perinteisten kannattajiensa lisäksi äänestäjiltä, jotka ovat raivoissaan hallitsevien poliittisten eliittien kyvyttömyydestä saada korruptiota ja rikollisjärjestöjen väkivaltaa aisoihin. Samalla hän on lieventänyt radikaaleja talouslinjauksiaan.Trumpia López Obrador muistuttaa ­siinä, että hän puhuu mieluiten tunteisiin vetoavista laajoista teemoista. Hänen politiikkansa yksityiskohtia ei tunneta, ja hän voi muuttaa mieltään ilman varoi­tusta. Mikäli López Obrador voittaa vaalit, Trumpille on tiedossa kiinnostava ja ­arvaamaton vastapuoli 120 miljoonan asukkaan naapurimaassa.