G7 on nyt eripurainen myös tehtävänsä ytimessä

Kana­dassa järjestetään johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous. Tällä kertaa tarkkaillaan erityisesti Yhdysvaltojen ja ryhmän muiden maiden tulehtuneita välejä.Kokousta edeltävät päivät eivät luvanneet hyvää. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävivät torstaina kiivasta sananvaihtoa Twitterissä. Sytykkeenä olivat muun muassa Trumpin määräämät teräs- ja alumiinitullit.Osansa Trumpin twiittivyörytyksestä ovat saaneet myös EU ja Kanada.Valkoinen talo kertoi torstaina, että Trump paitsi saapuu viimeisenä johtajana kokoukseen myös lähtee tänään lauantaina ensimmäisenä pois, ennen kuin muut alkavat keskustella ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta.Voi syystä kysyä, kuinka paljon G7:llä on vaikutusvaltaa, jos siihen kuuluvat maat ovat avoimessa riidassa keskenään.Toki erimielisyyksiä on ollut ennenkin, mutta nyt ne ulottuvat myös ryhmän ytimeen eli talouteen. G7 sai alkunsa 1970-luvulla, jolloin maailmantalous oli kovassa myllerryksessä. Suurten teollisuusmaiden yhteistyöllä haluttiin luoda vakautta ja etsiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin.Myöhemmin ryhmän käsittelemät ­aiheet ovat laajentuneet suhdanteiden mukaan myös muille politiikan alueille. 1990-luvun lopulta alkaen ryhmän ­nimeksi tuli G8, kun myös Venäjä kutsuttiin mukaan. Se jakso päättyi Krimin ­miehitykseen vuonna 2014.yt yhteisymmärrys useilla politiikan lohkoilla on hukassa, ja vastakkainasettelu on kasvanut talouskysymyksissä. Heittona puhutaan jo Yhdysvalloista ja G6-ryhmästä. Muiden maiden mielestä Yhdysvallat on hanakimmin viritellyt kauppasotaa lähimpiä liittolaisiaan ja ystäviään vastaan. Puhe G6:sta herättää kuitenkin kysymyksen, mitä muut maat voisivat saada aikaan ilman Yhdysvaltoja.Suomen kaltaiselle maalle kansainvälisen yhteistyön toimivuus on tärkeää. Tarkasti sääntöjen mukaan hallinnoitujen organisaatioiden lisäksi yhteistyötä on edistänyt myös G7:n kaltainen, muodoltaan väljä yhteenliittymä. Sen vaikeudet ovat huonoja uutisia.