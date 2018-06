Pääkirjoitus

Yhdysvaltojen asevoimien komentaja viipyi aika pitkään

Yhdysvaltojen

ja Venäjän asevoimien komentajien Helsingissä perjantaina järjestetyn tapaamisen tarkempaa asialistaa jäädään arvailemaan. Aiemmista vastaavista tapaamisista tiedetään lähinnä se, että ­niissä on rakenneltu sotilaiden välistä ­yhteydenpitoa vahingossa syttyvien välikohtausten välttämiseksi. Keskustelua on ­hyvä jatkaa Suomenlahden rannalla.Tapaamisen arvioinnissa kannattaa keskittyä siihen, mitä tiedetään.Dialogi sotilaiden välillä on ainoa säännöllinen yhteyskanava, jonka Yhdysvallat ja Nato ovat avanneet Venäjän kanssa Krimin miehityksen jälkeen. Myös Naton ja Venäjän neuvosto kokoontuu ajoittain suurlähettiläiden tasolla, viimeksi toukokuun lopussa.Erillään siitä kiinnostavaa Helsingin ­tapaamisessa oli se, että Yhdysvaltojen puolustushaaraneuvoston komentaja Joseph Dunford oli paikalla vuorokauden etukäteen. Tapaaminen Suomen puolustusvoimien komentajan Jarmo Lind­bergin kanssa olisi muutenkin kuulunut asiaan, mutta nyt aikaa oli käytettävissä poikkeuksellisen paljon.Suomen ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen suhteet korostuvat, kun Yhdysvaltojen ulkopolitiikan painopiste on hajallaan maailmalla.