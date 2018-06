Pääkirjoitus

Uudistajapaavi vaikuttaa myös seuraajansa valintaan

laivat kääntyvät hitaasti, mutta erityisen hitaasti muuttuvat linjaukset katolisessa kirkossa. Sen organisaatio on toiminut antiikin Rooman ajoista lähtien, joten vuosisata on ­lyhyt mittayksikkö kirkon historiassa.Nykyinen paavi Franciscus on muuttanut monin tavoin kirkon viestiä. Hän painottaa eri asioita ja puhuu eri tavoin kuin edeltäjänsä, vaikka opin tulkinta on enimmäkseen pysynyt ennallaan.Yksi paavi ei voi kovin paljon muuttaa suurta instituutiota, mutta jos virkakausi on riittävän pitkä, mahdollisuudet vaikuttaa seuraajan valintaan kasvavat. Syynä on paavin vaalitapa.Uuden paavin valitsevat kardinaalit, mutta äänioikeudelle on ikäraja. Yli ­80-vuotiaat eivät voi osallistua valinnan tekevään konklaaviin. Esimerkiksi tällä viikolla rajan ylitti italialainen kardinaali Angelo Amato, kirkon opin tiukka vartija jo Johannes Paavali II:n aikana.Franciscuksen nimittämien kardinaalien osuus seuraavan paavin valitsijoissa nousee sekä uusien kardinaalien myötä että entisten ikääntyessä ja kuollessa. ­Kesäkuun lopussa Franciscus nimittää jälleen 14 uutta kardinaalia, joista 11 on ikänsä puolesta äänioikeutettuja paavinvaalissa. Sen jälkeen lähes puolet valitsijoista on saanut asemansa nykyiseltä paavilta, ehkä jo ensi vuonna yli puolet.ikä sitten muuttuu, jos Franciscuksen sormenjälki näkyy hänen seuraajansa valinnassa? Naisista tuskin tulee pappeja tai papeista perheellisiä lähitulevaisuudessa. Kannat homoseksuaalisuuteen tai aborttiinkaan eivät muutu nopeasti.Suurin muutos liittyy maantieteeseen. Franciscus itse on ensimmäinen paavi Euroopan ulkopuolelta 700-luvun jälkeen. Satojen vuosien ajan paikka oli ­italialaisten hallussa.Tässä kuussa hän nimittää kardinaaleiksi kirkonmiehiä esimerkiksi Irakista, Pakistanista, Japanista, Perusta ja Madagaskarista. Vaikka enemmistö valitsijoista on yhä eurooppalaisia, paavia ei enää ­valita vain yhden maanosan sisällä.Euroopassa kirkko on tuskaillut maallistumisen ja yhteiskunnan liberaalien arvojen kanssa. Muilla mantereilla köyhyyden torjunta ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ovat polttavia kysymyksiä.