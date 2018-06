Pääkirjoitus

EU tilkitsee rajojaan mutta ei löydä sopua taakanjaosta

Euroopan unionin

jäsenmaiden ­pitäisi löytää yhteinen näkemys siitä, miten unioni voisi yhdessä hallita paremmin turvapaikka­politiikkaa. EU:n komissio on jo pari vuotta sitten esittänyt erilaisia toimia, kuten pysyvämpää vastuunjakoa turvapaikkahakemuksissa.Tätä on toivonut erityisesti Italia, jossa turvapaikanhakijoiden suuri määrä oli yksi keskeinen tekijä populistipuolueiden vaalivoitossa keväällä.Italiassa on varsin yleinen näkemys, ­että EU on jättänyt maan yksin selviytymään sadoistatuhansista maahan tulleista siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista.Vastuunjaon sijaan keskustelu on saanut uusia piirteitä. Tanska, Itävalta, Saksa ja Hollanti suunnittelevat EU:n ulkopuolelle perustettavia leirejä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Samaan aikaan Unkarissa tehdään lakimuutoksia, jotka käytännössä estävät turvapaikan hakemisen maasta.Ilmapiiri monissa jäsenmaissa, kuten Tanskassa ja Ruotsissa, on muuttunut suuntaan, jolla maahan tulijoiden määrää halutaan vähentää. Pakolais- ja siirtolaisvirtoja on EU:ssa onnistuttu jo hillitsemään Turkin ja Libyan kanssa tehdyillä sopimuksilla. Tämäntyyppisiä ratkaisuja voitaneen odottaa jatkossa lisää.