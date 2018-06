Pääkirjoitus

Tekoälyn käyttö vaatii tarkkaa eettistä harkintaa

Espoon kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

E

teki palveluyritys Tiedon kanssa kokeilun, jossa analysoitiin teko­älyn avulla väestön palveluntarpeita. Käytössä olivat koko väestöä koskevat sosiaali- ja terveystiedot sekä varhaiskasvatuksen asiakkuusdataa. Yksittäisten henkilöiden tiedot eivät olleet tunnistettavissa, ja tiedot tuhottiin kokeilun päätyttyä.Kokeilu osoitti, että tekoäly pystyy ­ennakoimaan asiakkaiden palvelun­tarvetta. Tekoäly löysi muun muassa 280 tekijää, jotka ennakoivat lastensuojelun asiakkuutta. Esimerkiksi lisääntynyt terveyspalvelujen käyttö voi ennustaa lastensuojelun tai lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen tarvetta.Tekoäly voisi näin välittää tietoa riskitekijöiden kasaantumisesta. Se olisi hyödyllinen työkalu, jonka avulla perheille voitaisiin tarjota tukea ja apua jo varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä ennalta ongelmien kärjistyminen.Tällaisen tietorekisterin ja hälytys­järjestelmän perustaminen voi kuitenkin olla eettisesti kyseenalaista, mikä on ­Espoossakin tiedostettu. Asiakkaiden profilointi terveystietojen perusteella on herättänyt kysymyksiä myös sote-uudistuksessa. Uudistukseen kaavailtu valinnanvapausmalli sisältäisi rahoitusmekanismin, jolla maakunnat osoittaisivat ­tuleville sote-keskuksille rahoituksen kustakin niihin listautuneesta asiakkaasta. Jotta tämä rahoitusosuus kohdentuisi oikein, maakuntien on määriteltävä ­jokaisesta asiakkaasta koituvat kustannukset terveys- ja muiden henkilötietojen perusteella.duskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan henkilötietojen suojaa koskeva sääntely on hallituksen sote-esityksessä olennaiselta osin puutteellista perustuslain kannalta. Tietosuojaa koskevia pykäliä on siten korjattava.Suomalaiset ovat tottuneet luottamaan siihen, että heidän terveystietojaan käytetään vastuullisesti. Se on yksi syy ­siihen, että suomalaiset myös suhtau­tuvat potilastietojen käyttöön lääke­tieteellisessä tutkimuksessa hyvin myönteisesti. Tätä luottamusta ei saa horjuttaa, vaikka käyttöön tulisi uudenlaisia palvelutuotannon muotoja tai uutta teknologiaa kuten tekoälyä.