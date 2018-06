Pääkirjoitus

Jordanian kulissi heilahti ja paljasti tiukan kurinpidon

Jordania

erottuu arabimaiden joukossa siinä, että se on viime vuodet ­välttynyt laajalta väkivallalta. Jor­danian kuningas Abdullah esiintyy uudistajana ja nauttii kansainvälistä arvostusta.Ajoittain näkyy toisenlainen Jordania. Siinä järjestyksen takaavat tiukat tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut, joiden päätehtävänä on suojata kuningashuonetta ja pitää sekä suuri palestiinalaisvähemmistö että kovan linjan islamistit kurissa.Jälkimmäinen versio Jordaniasta on pulpahtanut pintaan viime viikkoina.Polttoaineen ja energian hintojen sekä verojen korotuksia vastustavat mielenosoittajat ovat täyttäneet pääkaupungin Ammanin keskustan illasta toiseen, eivätkä mielenosoitukset laantuneet kokonaan, vaikka kuningas vaihtoi hallituksen ja veronkorotukset peruttiin.Abdullahia ei voi syyttää kaikista Jor­danian ongelmista. Hän peri isältään ­Husseinilta monimutkaisen maan, jonka ­rasitteena ovat vanhojen ongelmien lisäksi sadattuhannet pakolaiset Syyriasta.Kun vaikea kokonaisuus pidetään koossa tiukalla kurilla, Abdullah joutuu ­varautumaan talousongelmista kumpuavien protestien voimistumiseen poliittisiksi. Toistaiseksi hän on torjunut uhkaa myönnytyksillä, mutta paine jatkuu.