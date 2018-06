Pääkirjoitus

Helsinki-päivä kuuluu jokaiselle

Helsinki

juhlii syntymäpäiväänsä tänään tiistaina. Yli sata avointa tapahtumaa kokoaa kaupunkilaiset yhteen nauttimaan ­ohjelmasta ja pitämään hauskaa.Perinteinen suurtapahtuma on konsertti, joka pidetään tänä vuonna Kaisaniemessä. Lisäksi valikoimassa on näyttelyitä, kierroksia, liikuntaa, ruokaa ja vaikkapa saunomista. Pohjoisesplanadi omistetaan piknikille, jossa kaupunkilaiset voivat yhdessä nauttia illallista.Kuningas Kustaa Vaasa perusti Helsingin Vantaanjoen suulle 12. kesäkuuta 1550 kilpailemaan Tallinnan kanssa Itämeren-kaupasta. Asukkaat saatiin, kun Porvoon, Tammisaaren, Rauman ja Ulvilan porvarit määrättiin muuttamaan ­uuteen kaupunkiin. Nopeasti havaittiin, ettei Vanhankaupunginlahden pohjukka sopinut purjelaivoille. Vuonna 1640 Helsinki siirrettiin avoimen meren äärelle.Ensimmäinen Helsinki-päivä järjestettiin vuonna 1959. Vaatimattomasta alusta on kasvanut kaupunkikarnevaali, jonka tapahtumien kirjo on laaja.Enää ketään ei tarvitse pakottaa muuttamaan Helsinkiin. Väkimäärä kasvaa vauhdilla, ja samalla väestö monipuolistuu. Enää on turha ryhtyä jaottelemaan, kuka on paljasjalkainen stadilainen. Helsingin juhlapäivä kuuluu kaikille.