Pääkirjoitus

Asialliset kaavavalitukset kuuluvat demokratiaan

joka kymmenennestä hyväksytystä asemakaavasta valitetaan hallinto-oikeuteen Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla (HS 10. ja 11.6.). Yksityishenkilöt ja asunto-osakeyhtiöt tekevät selvästi eniten valituksia, joista kuitenkin vain hyvin harva johtaa kaavamuutokseen.Joissakin tapauksissa huonosti perusteltua kaavavalitusta voi pitää pelkästään rakennushankkeen jarrutuksena tai suorastaan kiusantekona. Tästä huolimatta valitusoikeutta on syytä kunnioittaa, koska se on keskeinen osa toimivaa demokratiaa. Kiistanalaisen asemakaavan lainmukaisuus on tarvittaessa punnittava oikeusistuimessa.Julkisuudessa suurimman huomion ovat viime vuosina saaneet valitukset, joissa asukkaat vastustavat esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien muuttoa kotinsa läheisyyteen. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin vain pieni osa valituksista, kuten HS:n tekemä selvitys osoittaa.Yleisin valituksen kohde on kuitenkin jonkinlainen lisä- tai täydennysrakentaminen omalle asuinalueelle. Toiseksi yleisintä on valittaa viheralueiden tai puistojen menetyksestä. Uudisrakennuksissa asukkaita näyttää häiritsevän yleisimmin se, että kaavaillut rakennukset ovat liian korkeita tai ne tulevat liian lähelle valituksen tekijää.alitukset eri oikeusasteisiin voivat toisinaan viivästyttää rakentamista tuntuvasti, vaikka valitusten käsittelyajat oikeudessa ovat nopeutuneet.Turhien oikeustaistelujen välttämiseksi kaupunkien päätöksentekijöiden on syytä kiinnittää huomiota asukkaiden kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Asukkaiden kuulemisia ja mahdollisuuksia vaikuttaa asemakaavoitukseen jo alkuvaiheessa voi edelleen parantaa.Pääkaupunkiseudun nopea kasvu näkyy tulevina vuosina vääjäämättä monilla vanhoillakin asuinalueilla. Täydennysrakentaminen on esimerkiksi Helsingissä keskeinen keino, jolla kaupunki yrittää vastata kasvavaan asuntojen kysyntään.Täydennysrakentaminen voi myös muuttaa koko alueen ilmettä merkittävästi, mistä on syytä kertoa asukkaille ajoissa. Kaavavalituksia tehdäänkin eniten alueilla, joissa rakennetaan paljon.