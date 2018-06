Pääkirjoitus

Jalkapallon MM-kisoissa Venäjä näyttää valtaansa

jalkapallon MM-kisat alkavat Venäjällä tänään torstaina. Maailman mediahuomio keskittyy kuukaudeksi huippu-urheilun megatapahtumaan, jota varjostavat poikkeuksellisen vahvat poliittiset jännitteet.Ensi kertaa MM-kisat pelataan maassa, joka on sotilaallisessa konfliktissa naapurimaansa kanssa ja jonka taloutta painavat tiukat talouspakotteet. Lisäksi kisoja varjostavat kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan korruptioskandaalit, jotka on liitetty myös Venäjän kisaisännyyteen.Venäjä puolestaan on näyttänyt voimaansa jo kisapaikkoja ja infrastruktuuria rakentaessaan. Kisat ovat paitsi ennätyskalliit myös hyvin laajat. Ne levittäytyvät Moskovan lisäksi kymmeneen kaupunkiin Itämereltä Uralille.Kisoja varten on rakennettu tai peruskorjattu 12 jalkapallo­stadionia. Kisojen vuoksi rakennettiin myös esimerkiksi Pietarin läntinen ohitustie, ja kisat olivat pontimena Kaliningradin jätevedenpuhdistamon valmistumiselle.Vaikka Venäjä ei jalkapallon maailmanmestaruutta todennäköisesti voita, poliittisen pelin se voitti jo joulukuussa 2010, kun kisat myönnettiin Venäjälle. Tunnelma kiristyi vuonna 2014, kun heti Sotšin olympialaisten jälkeen Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja ryhtyi ylläpitämään sotaa Itä-Ukrainassa.eljässä vuodessa tunteet ovat rauhoittuneet. Laajaa boikottia kisojen osaksi ei tullut.Osaa läntisistä valtionpäämiehistä ei katsomossa nähdä. Esimerkiksi Britannian poliittinen johto tai kuninkaalliset eivät osallistu. Pois jää myös Ruotsi. Suomessa urheiluministeri Sampo Terho (sin) ei ole kertonut aikeistaan.Presidentti Vladimir Putinia muutaman valtionpäämiehen poissaolo tuskin heilauttaa. Joka tapauksessa kisat tuovat miljoonia kisaturisteja, ja laaja media­näkyvyys on taattu. Kisat ovat myös kansallistunteen kohotusta Venäjällä.Jalkapallo on maailman suosituin yksittäinen urheilulaji. Se on myös poliittinen laji, jonka avulla Venäjä vahvistaa itsetuntoaan. Kisat ovat Venäjälle väline näyttää valtaa ja osoittaa, että maa kykenee järjestämään urheilun kansainvälisen megatapahtuman.