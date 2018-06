Pääkirjoitus

Pieni maa saa lopulta nimen

Ei voi tietää

, mitä valloittajakuningas Aleksanteri Suuri olisi asiasta ajatellut, koska hänen kuolemastaan tuli tällä viikolla kuluneeksi 2 341 vuotta. Muiden kannalta on joka tapauksessa hyvä asia, että kiista Aleksanterin aikanaan hallitseman Makedonian kuningaskunnan nimen käytöstä etenee vihdoin kohti ratkaisua.Tiistaina Kreikan ja sen tähän asti Makedoniaksi itseään kutsuneen pohjoisen naapurin pääministerit Alexis Tsipras ja Zoran Zaev sopivat, että Makedonian nimi on vastaisuudessa Pohjois-Makedonian tasavalta. Kreikan pohjoisen maakunnan nimi on edelleen Makedonia.Päätös avaa Pohjois-Makedonialle tien neuvotteluihin jäsenyydestä EU:ssa ja Natossa. Se on myös yksi tarpeellinen askel Balkanin alueen vakauttamiseksi. Vuonna 1991 itsenäistynyt Pohjois-Makedonia on yksi Jugoslavian hajoamisen tuloksena syntyneistä valtioista.Nimikiista ei kuitenkaan vielä ole kokonaan ohi. Edessä on tiukkoja parlamenttiäänestyksiä molemmissa maissa ja Pohjois-Makedoniassa myös kansanäänestys.Se, että vuosituhansien taakse ulottuva kiista on ulkopuolisten silmin käsittämätön, ei auta. Kyseessä on vaikea identiteettipolitiikkaan lukeutuva tapaus, jossa muut voivat olla enintään sovittelijoina.