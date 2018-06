Pääkirjoitus

Trump aikoi haastaa Kiinan, tuli haastaneeksi Saksan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloitti valtakautensa, hänen taloudellisilla operaatioillaan oli kaksi kohdetta, toinen määritelty voittajaksi ja toinen häviäjäksi. Ensimmäinen oli Yhdysvallat ja toinen Kiina, joka oli Trumpin mukaan saanut kaupassaan epäreilua etua Yhdys­valtojen kustannuksella.Jos Trumpin toiminta tosiaan johtaa monenkeskisten kauppasopimusten murtumiseen ja kauppasotiin, voittajia ei ole, ja Yhdysvallat siirtyy häviäjien joukkoon.Yksi suurimmista häviäjistä on kuitenkin Saksa, jonka talous elää tavaraviennin varassa. Jos viennin ja tuonnin laskee yhteen ja suhteuttaa summan brutto­kansantuotteeseen, Saksan suhteellinen osuus on paljon suurempi kuin Yhdys­valloilla – tai Kiinalla.Talousjättiläisten kerhossa, G7-ryhmässä, Saksan viennin ylijäämä on suurempi kuin millään muulla maalla.Suomi on vientimaana hyötynyt vapaakaupan kasvusta. Saksa on tällä mittarilla maailmanmestaruuskisojen raskaan sarjan kisassa kärkisijoilla.Kiina on väistynyt päävastustajan asemasta myös siitä päätellen, että Yhdysvalloissa jo tehdyistä protektionistisista ratkaisuista Kiina on kärsinyt vähemmän kuin Eurooppa.aksalle tullimuurien nousu ja epävakaat kauppajärjestelyt olisivat siis tuhoisia. Kyse on paljon suuremmasta asiasta kuin Trumpin esille nostamasta ”epäkohdasta” – saksalaisten autojen suuresta määrästä Yhdysvalloissa. Epävakaus, epävarmuus ja tullikustannukset näkyvät vientivetoisissa maissa siten, että hyvinvointi ei kasva niin kuin se vakaissa oloissa voisi kasvaa.Tämä selittää liittokansleri Angela ­Merkelin pitkämielisiä yrityksiä tulla toimeen ja neuvotella Trumpin kanssa. Jos lapsen kädessä on rikkoutuva ja arvokas esine, sitä ei kannata perätä takaisin huutamalla. Trump tuntuu haluavan kahdenkeskisiä sopimuksia. Vahvasti vientivetoiselle maalle sellaiset eivät riitä – Saksan on oman etunsa nimissä puolustettava monenkeskisiä sopimuksia.Donald Trumpin kauppapolitiikka on johtanut ja johtamassa siihen, että Yhdysvaltojen päävastustaja onkin Kiinan asemesta Eurooppa ja erityisesti Saksa.