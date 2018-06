Pääkirjoitus

EKP ottaa pelastusrenkaan pois ja siirtyy taaemmaksi

Euroopan keskuspankki kertoi torstaina, että se alkaa normalisoida rahapolitiikkaa ja lopettaa netto-ostonsa joulukuussa. Päätöksestä voi lukea monia isoja asioita.



Yksi tärkeimmistä on se, että EKP siirtää itselleen kriisiaikana joutunutta vastuuta euroalueen taloudenhoidosta takaisin niille, joille se kuuluukin: euromaiden poliitikoille.



Keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi pelasti euroalueen kertomalla keskellä kriisiä, että EKP tekee euron pelastamiseksi kaiken mitä tarvitaan. Torstain päätös on ilmoitus jäsenmaille ja markkinoille siitä, että pelastusrengas otetaan kohta pois. EKP:n linjaus mennee kirkkaana perille Italian populistihallitukselle: sen on toteutettava realistista talouspolitiikkaa – sen on osattava uida. Keskuspankki ei aio seisoa Italian populistien takuumiehenä, jotta he voisivat keskuspankin suojeluksessa harjoittaa jakopolitiikkaa ja toimia vastoin euroalueen kokonaisetua.



Vaikka keskuspankin päätös aina tukeutuukin vain inflaatio-odotuksiin, linjauksen voi tulkita myös varautumiseksi tulevaan. Pitkään kestänyt taloudellinen nousu kääntyy ennen pitkää alamäeksi. Sitä ennen keskuspankin on hankittava takaisin mahdollisuutensa vastata vaikeuksiin rahapolitiikalla.