Pääkirjoitus

Pohjois-Korean naapurit jäivät hämmentyneiksi

Uutismyrsky

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

R

Singaporesta laantui tällä viikolla yhtä nopeasti kuin se yltyi. Yleensä vuolaasti maailmanpolitiikkaa arvioivilla asiantuntijoilla oli ensikommenttien jälkeen aika vähän sanottavaa siitä, mitä tapahtuu Yhdysvaltojen presidentin ja Pohjois-Korean johtajan huippukokouksen jälkeen.Suhteellista hiljaisuutta voi selittää sillä, ettei Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaaminen tiistaina tuottanut yksityiskohtaista käytännön tietoa mistään. Ei tiedetä, miten julistukset Pohjois-Ko­rean pyrkimyksestä ydinaseettomuuteen ja Trumpin lupaamista turvatakuista käytännössä etenevät.Erikoista oli sekin, että yhteisessä asiakirjassa Trump lupasi turvatakuut omissa nimissään eikä Yhdysvaltojen nimissä.Pohjois-Korean ydinasekriisin välittömässä vaikutuspiirissä sijaitsevat maat ­eivät voineet tietää etukäteen, mihin Trump tarkkaan ottaen pyrki tapaamisessa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on jälkikäteen kiertänyt naapurustossa selittämässä, mistä oikein on ­kysymys ja myös mistä ei.Alueen mailla on yhteisten etujen ­lisäksi kullakin omat huolensa sekä Pohjois-Korean että Yhdysvaltojen toiminnasta.Pohjois-Korean ydinasekriisi on Etelä-Korealle, Kiinalle ja Japanille raskaimman sarjan kysymys. Venäjälle kyse on yhdestä uhasta lisää sen heikentyneelle kansainväliselle vaikutusvallalle. Kaikkien tavoitteena on Pohjois-Korean ydinasevalmiuden purkaminen.istiriitaisin tilanne on Etelä-Ko­reassa, jota sodan uhka Korean niemimaalla on koskenut välittömimmin. Trumpin lupaus sotaharjoitusten keskeyttämisestä Etelä-Ko­reassa tuli kuitenkin yllätyksenä kaikille. Sotilaiden mukaan joukot, joita ei har­joiteta, voisi yhtä hyvin vetää pois, ja se olisi suuri muutos Aasiassa.Japania huolettaa, että Yhdysvallat ­tekee sotilaallisesti tilaa Kiinalle samalla, kun Pohjois-Korean ohjusten ja ydinaseen uhka ulottuu edelleen Japaniin.Kiinalle Yhdysvaltojen joukkojen pois vetäminen sopisi, mutta ei sillä kustannuksella, että Kiinan oma vaikutusvalta Pohjois-Koreassa samalla heikkenisi.