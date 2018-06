Pääkirjoitus

Tuomio Turun iskusta on vahva viesti

Monia

suomalaisia hämmensi Turun viimekesäisen puukotuksen jälkeinen keskustelu siitä, oliko se tehty ”terroristisessa tarkoituksessa”. Suomen rajojen ulkopuolella vastaavaa tekoa olisi kutsuttu suoraviivaisemmin terrorismiksi.Syy löytyy lainsäädännössä olevasta tarkasta määritelmästä. Eilen perjantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeus totesi sen, mikä vastaa yleistä oikeustajua, eli että kyse oli todella terrorismirikoksesta.Tuomioita annetaan kahdesta syystä: koska jotain on tapahtunut ja jotta jotain ei enää tapahtuisi. Elinkautinen tuomio kahdesta murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä on vahva viesti kummastakin näkökulmasta.Se ei kuitenkaan riitä terrorismin torjunnassa. Jotta asioihin pystyttäisiin puuttumaan jo ennen rikollista toimintaa, Suomessa täytyy parantaa radikalisoitumisen ehkäisyä.Turun iskua selvittänyt tutkintaryhmä listasi useita tarpeellisia toimenpiteitä. Turvapaikkahakemusten nopea käsittely vie radikalismilta kasvutilaa. Helposti lähestyttäville ja laajaa luottamusta nauttiville viranomaisille kerrotaan havainnoista riittävän ajoissa. Senkin jälkeen tar­vitaan ammattitaitoa tunnistaa, kuinka ­vakavaan huoleen kulloinkin on aihetta.