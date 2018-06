Putinin ”mitä tehdä” -listalla olisi jo monta ruksia, jos hän olisi laatinut sellaisen muutama vuosi sitten Jos Venäjän presidentti Vladimir Putin on toivonut riitaisempaa länsiblokkia, sen hän on saanut. Samalla on heikentynyt juuri se voima, jonka kumppanuutta Venäjä tarvitsisi kehittääkseen talouttaan.