Apteekkien omistamisen sääntely on aikansa elänyt

apteekkien sääntelystä sai lisää aineksia viime viikolla, kun Päivittäistavarakauppa ry:n aiheesta teettämä selvitys julkaistiin. Vaikka selvityksen teettäjällä on asiassa selkeä oma tavoite saada itse­hoitolääkkeitä vähittäiskauppoihin, selvityksen tehneen työryhmän jäseniä ja ­vetäjää, entistä Kelan pääjohtajaa ja so­siaali- ja terveysministeriä Liisa Hyssälää, voi pitää puolueettomina asiantuntijoina.Työryhmä ehdottaa painopisteen siirtämistä apteekkien sääntelyssä omistamisesta itse toimintaan. Tämä lisäisi kilpailua lääkkeiden myynnissä vaarantamatta lääketurvallisuutta. Muutos toisi lisää markkinataloutta apteekkitoimintaan, mikä olisi asiakkaiden edun mukaista.Lääkkeiden hinnoittelua työryhmä muuttaisi siten, että lääkkeille tulisi säännelty enimmäishinta. Hintakilpailun voisi aloittaa itsehoitolääkkeistä. Työryhmä ei suoraan ehdota itsehoitolääkkeiden myyntiä vähittäiskaupoissa.Nykyjärjestelmää työryhmä pitää monopolistisena ja kartellimaisena. Apteekkien tiukka sääntely on estänyt apteekkien välisen luonnollisen kilpailun. Markkinalle on vaikea päästä, koska Fimea säätelee tiukasti apteekkien määrää ja sijaintia. Sääntelyn takia toimintaan liittyy huomattavasti vähemmän liiketaloudellisia riskejä kuin muuhun liiketoimintaan.Kartellimaisia piirteitä on syntynyt, kun tietyn alueen apteekkarit päättävät yhdessä estää uuden apteekin perustamisen alueelleen. Tällainen tilanne on syntynyt esimerkiksi Espoossa, jossa ­apteekkeja on asukaslukuun suhteutettuna vähän. Jorvin sairaalaan suunniteltu apteekki ei ole edennyt valitusten takia.pteekin omistajan ei tarvitsisi ­aina olla proviisori, mutta omistusta voisi muuten rajoittaa estämällä esimerkiksi lääketeollisuuden tai lääkäreiden omistamat apteekit.Apteekkisääntely on poliittinen kysymys, joka voi nousta esiin seuraavissa eduskuntavaaleissa. Sääntelyn purkamista ovat ajaneet selkeimmin vihreät. Hallitus teetti asiasta oman selvityksensä, jonka varovaiset johtopäätökset eivät johtaneet mihinkään. Kokoomus on nyt kääntänyt asiassa kelkkansa. Se hyväksyi puoluekokouksessa kannan apteekkilupien tarveharkinnasta luopumisesta.