Pikaratikasta tulee pian tuttu osa arkea

Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välille tuleva nopea raitiotieyhteys Raide-Jokeri tuli astetta lähemmäksi ihmisiä, kun Helsinki esitteli uudet raitiovaunut. Kaupunkilaiset pääsevät muutaman päivän ajan myös kokeilemaan sinivihreän ratikan penkkejä ja muotoilun toimivuutta.Pikaraitiotien rakentamisen on määrä alkaa ensi keväänä, ja liikenteessä ratikan pitäisi olla 2020-luvun alussa.Ratikka kulkee 25 kilometrin reitin pääosin omalla kaistallaan, jolloin matka taittuu huomattavasti nopeammin kuin nykyisellä Jokeribussilla. Kun Helsingin perinteiset ratikat kulkevat keskimäärin 14 kilometriä tunnissa, Raide-Jokerille ­tavoitellaan 25 kilometrin keskitunti­nopeutta.Liikenne on nykyisin vilkkainta Kehä I:llä, jonka ruuhkaisuutta Raide-Jokeri lievittänee. Pikaratikasta odotetaan ratkaisijaa Helsingin seudun poikittaisliikenteen ongelmiin. Lähitulevaisuudessa rakennettaneen useita muitakin pikaraitioteitä, jotta pääkaupunkiseudulle saadaan uusia asuntoja. Matkustajamäärät kasvavat nopeimmin poikittaisliikenteessä.Pikaratikasta on siis tulossa entistä useammalle pääkaupunkiseudun asukkaalle näkyvä ja merkittävä osa arjen liikkumista.