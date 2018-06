Pääkirjoitus

Kiusanteko on helpompi tunnistaa kuin määritellä

Keskustelussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

R

kaavavalituksista on aina paljon latausta, koska usein kyse on samaan aikaan jonkun ihmisen naapurustosta, monen toimijan taloudellisista eduista sekä yhteisestä kaupunkikuvasta ja varsinkin pääkaupunkiseudulla kovien kasvupaineiden hallinnasta.Jos keskustelusta yrittää löytää yhdistäviä kantoja, ne voisi tiivistää näin: valittaminen on tärkeä kansalaisen tapa vaikuttaa päätöksiin vielä hetkeä ennen niiden toimeenpanoa, mutta tätä oikeutta ei saa käyttää kiusantekoon.Ongelma on se, miten kiusanteon määrittelee. Se ei ole aina helppoa, sillä pelkkä erimielisyys vaaleilla valittujen päättäjien kanssa kaupungin kehittämisestä ei vielä ole kiusantekoa.Helsingin hovioikeus teki viime viikolla merkittävän linjaratkaisun. Se tuomitsi kaavavalituksen tehneen helsinkiläis­miehen viideksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kiskonnasta. Mies vaati vuonna 2013, ­että ­helsinkiläisen kiinteistöyhtiön olisi maksettava hänelle 62 500 euroa vastineeksi siitä, että hän peruu asemakaavasta tekemänsä valituksen. Kiinteistöyhtiö tarvitsi kaavamuutosta, ja muutoksesta tehdyn valituksen ­käsittelyaika olisi merkinnyt huomattavia taloudellisia menetyksiä yhtiölle.akentajat kertovat, että tällaiset yritykset eivät ole ihan harvinaisia, koska niitä ei ole tähän mennessä pidetty rangaistavina.Hovioikeuden päätös istuu hyvin kansalaisten oikeustajuun. Vaikka kiusan­teon rajaa on ollut vaikea määritellä tarkasti, yhteinen käsitys sopivan ja epä­sopivan rajasta löytyisi aika helposti, kun katsotaan konkreettisia tapauksia.Jotta valitukset eivät liikaa hidastaisi rakentamista, tulee pitää huoli kuntalaisten riittävästä kuulemisesta valmistelun aikana ja nopeuttaa valitusten käsittelyä eikä tukkia demokratiaan kuuluvaa väylää. Rahastaminenhan perustuu siihen, että valitusten nopeaan käsittelyyn ei ole ollut riittävästi resursseja.Toivottavasti hovioikeuden tuomio auttaa pitämään valitusoikeuden käytön terveellä pohjalla. Jos joku on ajatellut, että valituksilla rahastaminen voisi olla hyvä elinkeino, hän toivottavasti tulee nyt toisiin ajatuksiin.