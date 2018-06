Pääkirjoitus

Lapset häkeissä ovat liikaa monelle republikaanille

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K

Donald Trumpin ­aikana Yhdysvaltojen poliittinen kahtiajako on voimistunut. Harmaan sävyjen näkeminen on vähentynyt entisestään. Asetelma on musta­valkoinen: joko puolesta tai vastaan.Siksi Trumpin suosio on pysynyt hämmästyttävän vakaana, vaikka myrskyjä on riittänyt. Republikaanit ovat vähitellen nielleet presidentin kannat, vaikka oma aiempi linja olisi pitänyt pyörtää.Suhtautuminen maahanmuuttoon on yksi esimerkki tällaisesta kysymyksestä. Yhdysvallat houkuttelee sekä laillisia että laittomia maahanmuuttajia runsain ­mitoin, mikä näkyy kaikkialla yhteiskunnassa huippuyliopistoista maatiloille.Useat aiemmat presidentit ovat yrittäneet ratkoa laittoman maahanmuuton ongelmia hitaan sopeutumisen kautta. Sosiaaliturva on niukkaa ja turvaverkko repaleinen. Maassa voi asua pitkäänkin ilman virallisia papereita.Trump on tuonut maahanmuutto­keskusteluun uuden sävyn. Viimeksi tällä viikolla hän puolusti hallintonsa tiukkaa linjaa sanomalla, että tulijoissa on ”murhaajia ja varkaita”.Viime päivät ovat kuitenkin tuoneet esiin erimielisyydet republikaanien välillä. Oikeusministeri Jeff Sessionsin määräämä nollatoleranssilinja on johtanut siihen, että maahantuloa ilman papereita yrittäneiden perheiden aikuiset on pidätetty ja lapset erotettu vanhemmistaan.uvat häkeissä säilytettävistä lapsista ovat saaneet republikaanien rivit sekaisin. Menettelyä ovat ­arvostelleet monet tunnetut republikaanit kongressissa ja sen ulko­puolella sekä myös Trumpin oma puoliso Melania Trump.Torstaina edustajainhuoneen on tarkoitus äänestää maahanmuuttolain muutoksista. Aluksi Trump yritti vierittää ­lasten erottamisen vanhemmistaan demokraattien syyksi, mutta äänestyksen lähestyessä hän on alkanut kiivaasti puolustaa hallintonsa uutta linjaa.Nollatoleranssilinja tuskin ajaa republikaaneja ja Trumpia täyteen välirikkoon, mutta se voi lisätä epäilevien määrää. Syynä ei ole Yhdysvaltojen kansain­välisen maineen mustuminen vaan vaalien lähestyminen. Syksyllä valitaan koko edustajainhuone ja kolmasosa senaatista.