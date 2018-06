Pääkirjoitus

Jos ei hyvällä, niin pakolla, ajatteli valtio Kittilästä

Kittilän kunnan

päätöksenteon erikoiset vaiheet etenivät tiistaina siihen pisteeseen, että valtio otti ohjat käsiinsä.Valtiovarainministeriö päätyi äärimmäiseen keinoon. Se pidättää virkarikoksista syytetyt henkilöt luottamustoimista oikeudenkäynnin ajaksi. Jos he osallistuvat päätöksentekoon, kyseessä on muotovirhe, eivätkä päätökset ole laillisia.Ministeriö päätyi ratkaisuunsa, koska kunnanvaltuusto ei suosituksista huolimatta hyllyttänyt ketään.Kaikkiaan 27 Kittilän nykyistä tai entistä kuntapoliitikkoa on syytteessä muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kyseessä on vakava ja poikkeuksellisen laaja kokonaisuus. Epäillyistä 20 on istunut edelleen kunnan luottamuselimissä. Heidän virasta­pidättämisensä tuli voimaan heti.Taustalla on sekoitus toisiinsa kietoutunutta liike-elämän valtaa ja poliittista valtaa. Tarvittiin lainmuutos, Lex Kittilä, jonka avulla valtio voi puuttua asiaan.Valtiovarainministeriö linjasi nyt rajat ja puuttui tilanteeseen, joka on heikentänyt kunnallisen päätöksenteon uskottavuutta. Tapaus osoittaa, että kunnallinen itsehallinto on hyvin laaja, mutta silläkin on rajansa. Päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus täytyy turvata.