Pääkirjoitus

Retkeilymetsät houkuttelevat suomalaisia

Kesä

ja loma saavat suomalaiset luontoon – veden äärelle ja metsään. Luonto- ja retkeilykohteissa on odotettavissa ruuhka-aika, sillä esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.Viime vuonna Suomen 40 kansallispuistossa kävi yli kolme miljoonaa vierasta. Kun mukaan lasketaan valtion retkeilyalueet ja muut Metsähallituksen hoidossa olevat virkistyskäytöllisesti merkittävät suojelu- ja retkeilykohteet, kävijöitä oli kaikkiaan lähes seitsemän miljoonaa.Suosio asettaa paineita myös alueiden hoidolle, eritoten metsien käsittelylle. Matkailijat hakevat retkeilyalueelta elämyksiä ja luonnonrauhaa. Maisema on merkittävä esteettinen kokemus. Retkeilymetsiä tuleekin käsitellä hellävaraisesti.Siksi on hyvä, että monesti hakkuidensa takia kritisoitu Metsähallitus on päivittänyt metsien hoitoa koskevan ympäristöoppaansa. Uuden ohjeistuksen mukaan retkeilyalueilla ei enää tehdä suuria ­avohakkuita, vaan metsiköt on tarkoitus säilyttää koko ajan puustoisina. Monimuotoisuuden kannalta tärkeää laho­puuta lisätään myös talousmetsissä.Suunta on oikea, sillä maisema on ­tärkeä osa retkeilykokemusta. Hakkuu­­aukeat polkujen vieressä tuskin vastaavat retkeilijän odotuksia.