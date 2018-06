Pääkirjoitus

Rehevöityneen Itämeren tila kohenee asteittain

viettäjät saivat uida laajalti sinilevättömissä vesissä. Merialueilla ei ole ollut voimakkaita kukintoja, ja sisävesissäkin sinilevää on ollut maltillisesti.Itämerellä sinileväkukintojen riski on ylipäätään viime vuosia pienempi, sillä levien käytössä on edellisvuosia vähemmän ravinteita. Etelärannikolla avomeren äärellä merivesi onkin ­ollut varsin kirkasta koko alkukesän.Maalta tulevan kuormituksen vähentyminen näkyy meren tilassa asteittain. Selvimmät merkit ovat nähtävissä itäisellä Suomenlahdella, jonka tilaan vaikuttavat Pietarin jätevesien tehostunut puhdistus ja lannoitetehtaan fosforivuodon loppuminen Laukaanjoella Venäjällä.Rehevöittävä kuormitus on vähentynyt muuallakin 1980-luvulta lähtien. Meri kuitenkin toipuu hitaasti. Toipumista hidastavat Itämeren pääaltaan huono tila ja syvänteistä levien käyttöön nousevat ravinteet. Myös matalat sisälahdet kärsivät takavuosien voimakkaasta kuormituksesta.Meri voi huonosti ihmisen toiminnan vuoksi. Vaikka yksittäisissä – joskin isoissa – parannustoimissa on onnistuttu, suurissa linjoissa ei. Kuormitus on yhä liian suurta, ja sitä pitää vähentää koko Itämeren valuma-alueella.ehevöitymisen torjunnassa avainasemassa on maatalous, jonka ravinnekuormituksen kanssa on vielä paljon töitä tehtävänä. Maatalouden vesien­suojelua pitää edelleen tehostaa.Maataloudessa on vähennetty lannoittamista ja perustettu suojavyöhykkeitä. Myös peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on tärkeää. Uusista keinoista tehokkaaksi on osoittautunut kipsikäsittely, joka estää fosforivalumia pelloilta vesiin.Myös jokaisen yksittäisen ihmisen teot vaikuttavat tulokseen. Omaan leviä kasvattavaan kuormitukseensa voi vaikuttaa muun muassa ruokavaliolla. Kasvisten suosiminen ravinnossa ja Itämeren luonnonkalan syömisen on todettu keventävän Itämeri-jalanjälkeä.Hyvät tulokset itäisellä Suomenlahdella osoittavat, että meren pelastaminen on mahdollista. On myös syytä muistaa, että vaikka rehevöityminen on Itämeren suurin ja näkyvin ongelma, sitä rasittavat myös kemikaalit ja muoviroskat. Niidenkin määrää voi vähentää valinnoillaan.