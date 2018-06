Pääkirjoitus

Pride raivaa tilaa suvaitsevuudelle

Tänään

maanantaina alkavan Helsinki Pride -viikon teema on ­ääni. Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista muistuttava kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma haluaa nostaa esiin yhteisöjen moninaisuuden ja tehdä tilaa äänille, jotka jäävät liian usein kuulematta.Yhdenvertaisuuden luulisi olevan itsestäänselvyys sivistysvaltiossa, jossa kaikilla ihmisillä tulee olla samat oikeudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada palveluita. Vaikka virallinen Suomi liputtaa yhdenvertaisuuden puolesta, syrjintä on edelleen osa monen vähemmistöön kuuluvan elämää. Tämä ääni kuuluu vihapuheena.Syrjimättömyyden edistäminen edellyttää toimia myös viranomaisilta ja työpaikoilta.On tärkeää, että elinkeinoelämä on näkyvästi mukana tapahtumassa: työmarkkinoiden keskusjärjestöjen perhetapahtuman tarkoitus on muistuttaa, että syrjintä ja häirintä työ­elämässä ovat kiellettyjä. Työyhteisössä jokaisella tulee olla oikeus olla oma itsensä.Mukanaolo on viesti sitoutumisesta ­yhdenvertaisuuteen. Se ei kuitenkaan saa jäädä yhteen viikkoon, vaan tasa-arvon täytyy näkyä kaikessa toiminnassa. Epäkohdista on syytä pitää ääntä myös teemaviikon ulkopuolella.