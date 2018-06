Pääkirjoitus

juhannuksena hukkuneiden määrä jäänee kurjan sään takia keskimääräistä vähäisemmäksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan neljän henkilön uskotaan hukkuneen torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Maanantaina oli kaksi henkilöä kateissa, joten neljä ei ole vielä virallinen luku.Juhannuksena on 2010-luvulla hukkunut vuosittain keskimäärin kuusi ihmistä. Yleensä huonolla säällä kuolemia on ­vähemmän. Vielä 1990-luvulla vesi vei ­juhannuksena hengen keskimäärin yhdeksältä ihmiseltä. Juhannuksena hukkuneiden määrä on pienentynyt jokseenkin samassa tahdissa kuin hukkumiskuolemat ovat muutenkin vähentyneet.1970-luvulla uimahallien määrä lisääntyi, mikä kohensi lasten uimataitoa merkittävästi. Pelastusliivien käyttö on myös yleistynyt, ja ehkä hukkumisten pääsyyhyn eli alkoholinkäyttöön on myös tullut jonkin verran lisää järkeä.Edelleen vesillä kuolee 90–150 ihmistä vuodessa, mikä on huomattavasti enemmän väkilukuun nähden kuin vaikkapa Ruotsissa.Yleensä hukkuja ja samalla perhetragedioiden aiheuttaja on humalainen mies, mikä kertoo, että viisaasti vesillä -asennekasvatus on vielä pahasti kesken.