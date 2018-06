Pääkirjoitus

Hallitus kohti päämääräänsä

Juha Sipilän (kesk) hallitus on lähes varmuudella pääsemässä yhteen tärkeimpään päämääräänsä. Tilastokeskuksen tiistaina julkaiseman työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste oli toukokuussa 72,3 prosenttia. Sipilän hallitus asetti päämääräkseen 72 prosentin työllisyysasteen toukokuussa 2015, jolloin sama luku oli 68 prosenttia. Yhtä kuukautta tärkeämpi luku on kuitenkin työttömyyden trendikehitys. Sen mukaan työllisyysaste on nyt 71,4 prosenttia, mutta talousennusteiden perusteella voi jo sanoa, että päämäärä toteutuu.



Työllisyyskehitys on jopa historiallisesti merkittävä, sillä Nokian huippuaikojen ja kovan kasvukauden aikana vuosina 2005–2008 työttömyyden trendikasvu oli 2,6 prosenttiyksikköä eli vähemmän kuin nykyhallituksen aikana. Työllisyys­aste tarkoittaa sitä, kuinka suuri prosentti 15–64-vuotiaista on töissä. Suomen kaltainen maa tarvitsee korkean työllisyys­asteen, jotta julkisella sektorilla olisi varaa tarjota nykyiset palvelut.



Vaikka työllisyyden kasvu on jopa historiallisesti merkittävä, pitkällä aikavälillä saavutettu taso on riittämätön, koska väestö vanhenee. Seuraavan hallituksen aikana Suomen pitää päästä muiden Pohjoismaiden tasolle eli yli 75 prosentin työllisyysasteeseen.