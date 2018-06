Pääkirjoitus

Mahdollisia, mahdottomia sekä epämääräisiä ideoita

pari kuukautta sitten arvioitiin, että huomenna ja ylihuomenna Brysselissä pidettävän huippukokouksen tärkeintä antia on euroalueen kehittäminen.Viime viikkoina Italian ja Saksan sisäpolitiikan ongelmat johtanevat siihen, ­että maahanmuutto ja sen hillintäkeinot menevät kiireellisyysjärjestyksessä euroasioiden edelle.Saksan ja Ranskan yhteisiä, huippukokoukseen tuotavia näkemyksiä hiottiin viikko sitten Saksassa Mesebergissä. Hyvää Mesebergissä oli se, että EU:n voimakaksikko on ottanut vetovastuun ja ideoi muutoksia unionin toimintaan. Syyt tandemin vauhdin lisäämiseen voivat kyllä olla liittokansleri Angela Merkelin tai presidentti Emmanuel Macronin kokemat sisäpoliittiset paineet ja näyttämisen tarve, mutta raadollinen ja vuosikymmenten todistama asia on, että EU liikkuu vain, jos Ranska ja Saksa pitävät vauhtia.Toki aika moni kohta Mesebergin julistuksessa jää kirjaukseksi, joka oli tehtävä koska sellainen oli tehtävä. Toteuttamiskelpoisuus ja muiden maiden näkemys jäivät tarkistamatta. Ei ole uutta, että näin käy, kun Ranskan ja Saksan ylimmät johtajat siirtyvät suljettujen ovien taakse tekemään EU:ta koskevia sopimuksia.esebergin kokouksen lopputuloksia voi ryhmitellä vaikkapa mahdollisesti toteutettaviin, mahdottomiin ja epämääräisiin. Yksi pohdinnan kohteista oli euro, ja maakaksikko päätyi muun muassa tarjoamaan euroalueelle yhteistä budjettia. Ideat tältä alueelta jakautuivat tasaisesti kaikkiin kolmeen realismin kategoriaan.Jos eurobudjettia on tarkoitus kasata – kuten Mesebergissä ajateltiin – muun muassa rahoitusmarkkinaveron tuotoilla, mallissa on se ongelma, että osa euromaista ei tällaiseen veroon aio suostua.Merkel ja Macron katsoivat yhteisbudjetin kasvattavan euroalueen kilpailu­kykyä ja vakautta. Pohjoiset euromaat eivät usko tällaisiin vaikutuksiin.Suomen hallitukselle kriisejä vakauttavien järjestelmien ja eurobudjetin rakentaminen Mesebergin tapaan on iso periaatekysymys. Jos näihin suostutaan, hallituksen on vaikea väittää vastaan, jos sitä syytetään yhteisvastuun kasvattamisesta.