kirjo on vuosi­kymmenien saatossa kasvanut nopeasti. Liikunnan harrastamisesta on jo sinällään tullut trendikästä, ja jokaiselle luulisi jo löytyvän helposti sekä itselle mieluisia että sopivia lajeja.Myös kilpaurheilu on muuttunut monipuolisemmaksi, ja suomalaiset ovat niittäneet menestystä esimerkiksi lumilautailussa. Yksi trendilaji on cheerleading, joka on kasvattanut suosiotaan nopeasti.Lajin harrastajien määrä on kasvanut noin 15 prosenttia vuodessa. Aktiivi­harrastajia on nyt noin 10 000. Suomi on myös noussut tässä lajissa maailman huippujen joukkoon. Yhdysvalloissa syntyneen lajin MM-kisoissa tehtiin historiaa keväällä, kun ensimmäistä kertaa naisten joukkueiden maailmanmestaruuden voitti jokin muu maa kuin Yhdysvallat. Ja ­tämä maa oli Suomi.Vaikka cheerleading on pääasiassa tyttöjen ja naisten laji, joukossa on myös poikia ja miehiä. Joukkuetovereiden nostot ja heitot vaativat paljon fyysistä voimaa.Suomen sekajoukkueet ovat myös menestyneet maailmalla. Jos laji ei ole vielä tullut tutuksi, sen seuraamiseen tarjoutuu tänä viikonloppuna erinomaiset mahdollisuudet EM-kisoissa Helsingissä.