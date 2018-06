Pääkirjoitus

suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista muistuttava Helsinki Pride huipentuu tänään lauantaina kulkueeseen ja puisto­juhlaan. Koko viikon kestänyt tapahtuma on lunastanut paikkansa värikkäänä kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumana, joka nostaa esiin keskustelua yhdenvertaisuudesta.Pridesta on tullut pitkälti valtavirtaa. Suuret yritykset ja instituutiot eivät enää arkaile osallistua, ja näyttävästi mukana ovat myös esimerkiksi Helsingin kaupunki, seurakunnat sekä joukko viran­omaisia.Pridesta on tullut suvaitsevaisuuden ilmentymä, jossa testataan joukkovoimaa. Sitä on selvästikin kaivattu, sillä jo viime vuoden tapahtuma osoitti, että monet ­viranomaiset tarvitsevat ulkoapäin tulevaa kannustusta.Tämän osoitti esimerkiksi keskustelu siitä, saako poliisi tai varusmies osallistua kulkueeseen virka-asussa, kuten Ruotsin puolustusvoimien komentaja teki pari vuotta sitten. Ruotsissa osallistumista pidetään luonnollisena osana ­monikulttuurisuutta.Pride-tapahtumien aikaansaaman näkyvyyden myötä keskustelu on monipuolistunut. Myönteistä kehitystä on tapahtunut myös lainsäädännössä ennen kaikkea tasa-arvoisen avioliittolain ja äitiyslain myötä.ehtävää on silti edelleen. Vaikka kaikilla viranomaisilla on lain mukaan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, seksuaalivähemmistöjen moninaisuutta ei välttämättä osata ottaa huomioon.Suoranaisia syrjintäkanteluita on ollut vähän. Sen sijaan ongelmia on raportoitu muun muassa vanhusten ja vammaisten kohdalla. Internetissä on viharyhmiä, ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden asema on haavoittuva.Syrjimättömyyden edistäminen edellyttää edelleen toimia myös työpaikoilla.Näkyvyys ja esikuvat edistävät keskustelua. Elinkeinoelämän ja instituutioiden mukanaolo Pridessa on viesti sitoutumisesta yhdenvertaisuuteen. Se ei kuitenkaan saa jäädä yhden viikon imago­kampanjaksi, pinkkipesuksi, vaan tasa-arvon täytyy näkyä kaikessa toiminnassa.