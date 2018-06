Pääkirjoitus

Kaupunkisoutuvene tuo meren lähemmäksi ihmisiä

ovat olleet menestys. Pyöriä on yli 2 500, ja käyttäjiksi on Helsingissä ja Espoossa rekisteröitynyt jo yli 40 000 pyöräilijää.Espoossa pyörän rinnalle on nyt tullut uusi merellinen kulkuneuvo, kaupunkisoutuvene. Kaupunki tarjoaa venepaikan kahdeksalle veneelle, jotka on tarkoitettu kaikille halukkaille. Venepaikkoja on aluksi neljä: Haukilahti, Nokkalan majakka, Keilaniemi ja Otsolahti.Soutamaan pääsee, kun rekisteröityy vuokravenevälittäjän Skipperin palveluun ja maksaa 20 euron kausimaksun. Sen jälkeen voi varata kahden tunnin soutuajan. Kaupunki puolestaan huolehtii, että veneet pysyvät siisteinä.Tarkoitus on houkutella erityisesti lapsiperheitä Rantaraitin varrelle tutustumaan Espoon saaristoon – retkelle, ongelle, kuntoilemaan. Pelastusliivit kuuluvat varustukseen.Rantaraitti on Espoon merenrantaa mukaileva yli 40 kilometrin ulkoilu- ja virkistysreitti. Veneet ovat Rantaraitin tarjonnassa tervetullut lisä, jonka avulla ihmiset pääsevät helposti nauttimaan luonnosta ja maisemasta.Kaupunkisoutuvene tuo meren lähemmäksi ihmisiä – Helsinginkin kannattaisi ottaa ideasta koppi.