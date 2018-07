Pääkirjoitus

Työttömyystukien tiukennuksilla on hyvä tarkoitus, mutta lopputulos on sekava – työttömyysturva vaatii kokonai

Hallitus

julkaisi torstaina yksityiskohdat lakiluonnoksesta, jota se kutsuu omatoimisen työnhaun malliksi. Mallia vastustanut palkansaajakeskusjärjestö SAK on nimennyt sen ”aktiivimalli kakkoseksi” vuoden alussa voimaan tulleen lain mukaan. Varsinaisessa aktiivimallissa työttömyysavustus pienenee 4,65 prosenttia määräajaksi, jos työtön ei ole työllistynyt lain ehtojen mukaisesti kolmen kuukauden aikana.Hallitus on muuttanut varsin paljon ”aktiivimalli kakkosta” työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kritiikin takia. Työnhaun prosessia on järkevöitetty sekä ­tapauskohtaista harkintaa ja joustavuutta on lisätty. Sanktiot ovat paikoin jopa ­nykylakia lievempiä. SAK ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK tyrmäsivät odotetusti hallituksen lausuntokierrokselle ­lähtevän esityksen.Hallitus tuskin olisi edes voinut muuttaa esitystä niin paljon, että SAK olisi sen hyväksynyt. Keskusjärjestöt haluavat profiloitua aiempaa tanakammin, koska niiden kabinettivalta on kutistunut. Ne eivät enää ole osapuolia työehtoneuvotteluissa. Hallitus on vähentänyt kolmikantaista lakivalmistelua, eikä järjestöillä ole enää lakiprosesseissa samalla lailla veto-oikeutta kuin aikaisemmin. Siksi järjestöjen pitää vaikuttaa julkisuudessa ja kaduilla.SAK ilmoittikin torstaina, että sen liitot harkitsevat esimerkiksi työseisauksia työpaikoilla. Syy ei ollut niinkään aktiivi­malli vaan lainsäädäntöhankkeet, joilla on määrä helpottaa irtisanomista pienissä yrityksissä ja alle 30-vuotiaiden työttömien palkkaamista.eskusjärjestöjen kritiikissä on myös perää. Hallitus on tiukentanut eri tavoilla työttömyysturvan ehtoja. Useiden kohdalla vaikutus voi olla toivottu eli se, että työtön ­hakee nopeammin ja tarmokkaammin töitä. Parhaat mahdollisuudet työllistyä ovatkin heti työttömyyden alussa.Lopputulos on kuitenkin työttömän näkökulmasta byrokraattinen ja sekava sekä johtaa usein vain siihen, että osa työttömyystuesta muuttuu toimeentulotueksi. Seuraavan hallituksen pitääkin tehdä ­sosiaaliturvan kokonaisuudistus, joka on sekä tehokas että ymmärrettävä.