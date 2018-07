Pääkirjoitus

Silakka sopii kesäherkuksi

Silakan

kalastus sai vastikään arvostetun ympäristömerkinnän ensimmäisenä Suomessa. Riippumattoman arvioijan myöntämä MSC-ympäristösertifikaatti takaa, että kala on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla.Ympäristömyrkkyjen suhteen silakka pääsi pannasta jo keväällä, kun tutkimus totesi aiemmin huolestuttaneiden dioksiinipitoisuuksien pienentyneen merkittävästi. Kala ylipäätään on terveystuote, joka sisältää hyviä rasvahappoja, D-vitamiineja ja proteiineja.Itämeren silakka on myös kotimaista lähiruokaa. Se on Suomen ammattikalastuksen tärkein saalislaji merellä. Silti vain rippeet päätyvät ruokapöytään: suomalaiset syövät silakkaa vain noin 300 grammaa henkeä kohti vuodessa. Suurin osa menee turkiseläinten ja kirjolohien rehuksi. Kalatiskit ja ruokalautaset täyttyvät tuontilohesta ja kirjolohesta.Ruoka on yhä useammin kuluttajalle kokonaisuus, johon liittyy paljon muuta kuin syöminen. Tärkeitä arvoja ovat terveellisyys, eettisyys ja ympäristövaikutukset. Kestävästi kalastettu silakka täyttää kaikki kriteerit.On aika nostaa silakka kunniaan ja ­kesän gourmetherkuksi. Kalan kysyntä trendiruokana luo edellytyksiä myös ­kotimaisen kalatalouden uudistumiselle.