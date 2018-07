Pääkirjoitus

Meksikon uuden populistipresidentin linja on arvoitus

Populistit

ovat syrjäyttäneet vakiintuneet valtapuolueet nyt myös Meksikossa, joka on ­väestöltään ja taloudeltaan Latinalaisen Amerikan suurin maa Brasilian jälkeen.Vasemmistolainen Andrés Manuel ­López Obrador, 64, voitti sunnuntain presidentinvaalit haukuttuaan Yhdysvaltoja sekä luvattuaan kitkeä korruption ja kasvattaa köyhien tukia. Samanaikaisissa parlamenttivaaleissa hänen Morena-puolueensa ennustettiin valtaavan ­enemmistön paikoista.López Obrador sai alustavasti 53 prosenttia äänistä, vaikka yhden kierroksen vaalitavalla huomattavasti vähempikin olisi riittänyt. Lähin haastaja jäi noin 30 prosenttiyksikön päähän.Olisi houkuttelevaa tulkita, että tulos oli vastaus Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin naapuripolitiikkaan. Kuuluisan rajamuurilupauksensa ohella Trump on leimannut meksikolaiset rikollisiksi, koventanut maahantulijoiden kohtelua ja uhannut romuttaa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan.López Obradorin uhmakkuus Yhdysvaltoihin päin lienee osaselitys hänen suosiolleen, mutta Trumpia vastustivat kaikki ehdokkaat. Suorempi selitys on korrup­tion ja poliittisen eliitin vastaisessa liikehdinnässä, joka on voimistunut läpi Latinalaisen Amerikan. Meksikossa on suututtanut myös, että keskustaoikeistolaisten hallitusten huumesota on vain lisännyt rikollisjengien väkivaltaa.aalitulos ei kerro niinkään vasemmistolaisen politiikan kuin muutoksen kaipuusta. López Obradorin liittoumassa on myös konservatiiveja ja kristillisiä.Voitonpuheessaan sovinnollinen López Obrador lupasi välttää veronkorotukset ja valtion velkataakan kasvattamisen sekä vaalia suhteita Yhdysvaltoihin. Hän vaikuttaa maltillistuneen kaksista edellisistä vaaleista, joissa jäi katkerasti kakkoseksi. Ehkä voiton avain olikin hivuttautuminen piirun verran kohti keskustaa.Vastustajat pitävät puheiden pehmenemistä silmänlumeena ja pelottelevat ­Venezuelan kokemalla talouskaaoksella.Asiantuntijat ovat kovin erimielisiä, miten radikaaleja uudistuksia López Obrador oikeasti aikoo, eikä asia selviä ihan pian. Hän astuu virkaan joulukuussa.