Pääkirjoitus

Eniten pakolaisia Turkissa

Turvapaikanhakijat ja siirtolaiset ovat kuuma poliittinen kysymys EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Se horjuttaa jo hallituksia ja vaikuttaa vaalituloksiin. Osa EU-maista on myös kieltäytynyt ottamasta turvapaikanhakijoita. Eurooppa koki pakolaiskriisin 2015, kun maanosaan saapui 1,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Sen jälkeen tulijoita on ollut paljon vähemmän.



Maailman pakolaisista kuitenkin vain pieni osa on päätynyt Eurooppaan. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan pakolaisena on peräti 68,5 miljoonaa ihmistä. Heistä noin 25 miljoonaa on paennut johonkin toiseen maahan. Pakolaisista 85 prosenttia on kehitysmaissa.



Eniten pakolaisia on Turkissa, 3,5 miljoonaa. Seuraavaksi eniten heitä on Pakistanissa ja Ugandassa, molemmissa 1,4 miljoonaa. Sekä Libanonissa että Iranissa heitä on noin miljoona. Eniten pakolaisia on lähtenyt Syyriasta, 6,3 miljoonaa, Afganistanista 2,6 miljoonaa ja Etelä-Sudanista 2,4 miljoonaa.



Suomi on viime vuosina ottanut 750 kiintiöpakolaista vuodessa suoraan pakolaisleireiltä. Turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen 2000-luvulla noin 1 500—6 000 vuodessa. Heistä vain osa on saanut turvapaikan. Vuonna 2015 Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa.