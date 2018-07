Pääkirjoitus

Suomi on muuttunut lyhyessä ajassa maailmanluokan ravintolamaaksi, mutta nyt kokeista on jo pulaa

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K

lähtee puolustamaan maailmanmestaruuttaan kokkien kansainväliseen Global Chefs Challenge -kokkikisaan Malesian Kuala Lumpuriin 12.–13. heinäkuuta. Suomea edustaa Kristian Vuojärvi. Edellinen kansanvälinen keittiömestariliiton Global Chef -kisa pidettiin 2016. Silloin kilpailun voitti nykyisin huippuravintola Palacen keittiömestarina toimiva Eero Vottonen.Global Chef ei ole yhtä arvostettu kuin yli 30 vuotta toiminut ranskalainen ­Bocuse d’Or -kilpailu, jossa suomalaisten paras sijoitus on ollut neljäs. Vottosen vuoden 2016 voitto on kuitenkin yksi osoitus suomalaisen keittiötaiteen tasosta. Suomen ja ylipäätään Pohjoismaiden keittiötaito on nykyisin maailman huippua, mikä näkyy siinäkin, että kokkikilpailuissa lähes järjestään voittajat tulevat Pohjolasta. Toukokuussa järjestetyssä Bocusen ensi vuoden kisan Euroopan osakilpailussa parhaat maat olivat Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi.Ensiluokkaisen keittotaidon ylläpito vaatii, että maassa on myös kalliita fine dining -ravintoloita kuten Helsingissä Palace ja Olo. Ilman niitä keittiömaailma olisi kuin tiede ilman yliopistoja. Ruokailija voi isoa laskua maksaessaan ajatella ylläpitävänsä laajemmin ruokakulttuuria.Turistit palaavat usein etenkin sellaisiin kaupunkeihin, joissa he ovat saaneet erinomaista ruokaa. Kaupunkien pitääkin laittaa nykyistä enemmän rahaa ravintoloidensa markkinointiin.okkien koulutuspaikkoja Suomessa on, mutta paremman tason ravintoloilla alkaa olla pula kyvykkäistä nuorista kokeista ja vielä enemmän ammattimaisista tarjoilijoista. Kokkikoulutus ei ole enää yhtä suosittua kuin vielä jokunen vuosi sitten. Ongelma on ollut se, että kokkikouluihin tulee nuoria, jotka eivät jää alalle sen jälkeen, kun he huomaavat, kuinka rankkaa ja usein huonosti palkattua kokin työ on.Koulutusta pitäisi kehittää nykyistäkin enemmän työssäoppimisen pohjalta. Ravintola-alalla tämä onnistuu jo varsin hyvin, mutta yhteistyö ravintoloiden kanssa pitäisi olla vielä tiiviimpää ja suunnitelmallista. Tämä vaatisi myös ravintoloilta enemmän sitoutumista ja rohkeutta palkata nuoria muutenkin kuin nollatunti­sopimuksilla.