Pääkirjoitus

Antti Rinteen suosio ei johdu Antti Rinteestä

Sdp:n puheenjohtaja

Antti Rinne on suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi. Helsingin Sanomien Kantar TNS:llä teettämän kyselyn mukaan 22 prosenttia kansalaisista näkisi Rinteen mieluiten pääministerinä sen jälkeen kun eduskuntavaalit on järjestetty huhtikuussa 201–9.Keskiviikkona julkaistun tutkimuksen mukaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa kannattaa 20 prosenttia ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilää 16 prosenttia. Kannatukset mukailevat siis puolueiden gallup-suosiota.Rinne on ollut tänä keväänä aktiivinen heittelemään äänestäjiä kosiskelevia ehdotuksia. Vappuna hän ehdotti sadan euron korotusta alle 1 400 euron eläkkeisiin. Moni piti Rinteen puheita vastuuttomina lupauksina.Demarit ovat luvanneet myös alentaa varhaiskasvatusmaksuja, perua monet nykyhallituksen päätökset ja palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden.Rinne on luvannut myös muuttaa hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen (sote), vaikka vielä ei ole edes tiedossa, valmistuuko se.Iltalehden haastattelussa kesäkuussa Rinne sanoi, että niin sanottu elinaikakerroin täytyy korjata tulevaisuudessa. Suomen eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta elinaikakerroin on aivan keskeinen, sillä se leikkaa kaikkia alkavia työeläkkeitä vuosi vuodelta enemmän, jos ihmisten elinaika nousee.dp:n ydinkannattajaryhmää mielistelevät lausunnot eivät näytä kuitenkaan olevan syy siihen, miksi Rinne on nyt suosituin.Vain kahdeksan prosenttia pitää Sdp:n suosion syynä puolueen poliittisia avauksia ja ehdotusten hyvyyttä. Vain kolme prosenttia uskoi, että menestys johtuu Rinteen esiintymisestä julkisuudessa.Rinteen näkökulmasta on ongelma, että hänen kannatuksensa suurin syy on hallituksen epäsuosio. Rinne on jopa oman puolueensa kannattajien silmissä vähemmän suosittu kuin Orpo ja Sipilä omiensa. Rinteen suosio on varsin hataralla pohjalla, jos se ei perustu hänen omaan vetovoimaansa ja esityksiinsä. Toivottavasti tämä ei aja Sdp:tä hairahtumaan katteettomien lupausten houkuttelevalle tielle.