Pääkirjoitus

Lihavuus on kääntynyt taas kasvuun – Kansallinen lihavuusohjelma ei ole ainakaan vielä toiminut toivotulla tav

joitakin vuosikymmeniä sitten suomalaisilla oli tapana kauhistella, kuinka lihavia amerikkalaiset ovat. Suomessa jopa tunnettiin ylpeyttä terveistä ruokatavoista. Ylemmyyden tunteeseen ei ole enää mitään syytä.Uusimman Finnterveys 2017 -tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen aikuinen on lihava.Ruoka on liian kaloripitoista suhteessa liikunnan määrään. Arkiliikuntaa kartetaan. Myös lasten lihavuus lisääntyy huolestuttavasti, kun heidän ajastaan koko ajan suurempi aika kuluu sohvalla kännykkä kädessä.Lihavuudesta on tullut yksi suurimmista kansanterveyden ongelmista. Ihmisten paino nousee jokseenkin kaikkialla kehittyneissä maissa.Tunnetusti on helpompi lihoa kuin laihtua. Tämän takia etenkin lapsia ja nuoria pitäisi entistä enemmän valistaa, kuinka kavala yhdistelmä liikkumattomuus sekä sokeri- ja rasvaravinto on.Suomessa on ollut meneillään kansallinen laaja lihavuusohjelma vuosina 2012–2018. Se ei ole selvästikään toiminut toivotulla tavalla ainakaan vielä.Suomi oli vielä 2000-luvun alkupuolella harvoja maita, jossa oli saatu lihavuuden kasvu tasaantumaan. Ei ole enää.