Pääkirjoitus

Ilmainen ehkäisy pitäisi ottaa käyttöön jokaisessa kunnassa – ilmaisuus vähentää nuorten aborttien määrää

Väestöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat jo yli kymmenen vuotta suositelleet, että kunnat tarjoaisivat ilmaista ehkäisyä etenkin nuorille. THL:n arvion mukaan vasta noin 35 kuntaa tekee näin. Vantaalla sen sijaan ollaan jo vaiheessa, jossa voidaan tutkia ilmaisen ehkäisyn vaikutuksia, sillä kaupungissa on tarjottu naisille ilmaiseksi ensimmäistä pitkäkestoista ehkäisyä vuodesta 2013.Maaliskuusta lähtien Vantaa on tarjonnut kaikille alle 20-vuotiaille naisille kokonaan ilmaisen ehkäisyn mukaan luet­tuna mahdolliset ilmaiset kondomit. Myös Helsinki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille helsinkiläisille ja Helsingin oppilaitosten opiskelijoille.Monet nuoret hakevat mieluummin ehkäisynsä kaupungilta kuin kysyvät rahaa ehkäisypillereihin vanhemmiltaan.Vantaan kaupungin lääkäri Frida Gyllenberg on tutkinut väitöskirjaansa varten Vantaan ilmaisjakelun vaikutuksia kolmen vuoden ajan. Tulosten mukaan alle 20-vuotiaiden abortit vähenivät kolmessa vuodessa jopa 36 prosenttia.Nuorilla ei ole aina varaa ehkäisyyn, mikä voi johtaa ei-toivottuihin raskauksiin tilanteissa, joissa ihminen elää vai­keaa vaihetta elämässään. Osa heistä synnyttää tai päätyy tekemään usein henkisestikin hyvin raskaan abortin.Gyllenberg sanoi sunnuntaina Ylen haastattelussa, että epätoivottujen raskauksien lisäksi Vantaalla on ilmeisesti onnistuttu myös säästämään rahaa, koska abortit ovat kalliimpia kuin ehkäisy.aikka kunnissa tiedettäisiin ilmaisen ehkäisyn hyvät puolet, perinteinen ajattelu usein voittaa. Ehkäisy katsotaan edelleen yksityiseksi asiaksi ja tabuksi.On jopa yllätys, että ilmaisuus vaikuttaa näinkin paljon Suomen kaltaisessa kehittyneessä maassa. Suomessa tehtiin viime vuonna 9 360 aborttia.Olisikin hyvä, että nuorten ilmainen ehkäisy otettaisiin käyttöön kaikissa kunnissa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) suhtautuu ilmaisjakeluun myönteisesti ja pitää nykytilannetta eriarvoisena, mutta Ylelle antamassaan lausunnossa hän sanoi asian siirtyvän seuraavalle vaalikaudelle.