Pääkirjoitus

Danske pääsi vähemmällä

Aika moni muistaa yhä kytkeä Nordean niin sanottuihin Panama-papereihin. Panamalaisesta asianajotoimistosta vuotaneista papereista kävi ilmi, miten eri maissa näkyvillä paikoilla olleet ihmiset olivat ­veroparatiisien avulla kiertäneet veroja.



Nordeakin oli neuvonut asiakkaitaan, miten he voisivat minimoida veroparatiisien avulla verotustaan pohjolassa. Neuvonnasta nousi kohu, ja pankki oikoi myöhemmin käytäntöjään. Ainakin Ruotsissa Nordea menetti maineen kolauksen vuoksi asiakkaitaan. Suomessa muutama puolue ja ammattiliitto jätti pankin asiakkuuden.



Kummallisen vähällä metelillä on päässyt toinen pohjoismainen pankkikonserni Danske. Dansken toiminnoissa Virossa on pesty miljarditolkulla rahaa. Tuorein arvio kertoo, että likaista rahaa oli muutettu muutamassa vuodessa puhtaaksi noin seitsemän miljardin euron arvosta. Raha on nähtävästi peräisin idästä, muun muassa Venäjältä.



Danske on myöntänyt epäselvyydet mutta ei ole täsmentänyt summaa. Dansken kupru ei ole nostattanut hälyä, moraalista paheksuntaa tai asiakaskatoa. Ehkä on sitten vähemmän väärin avustaa itäeurooppalaisia keinottelijoita kuin kotimaisia?