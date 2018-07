Pääkirjoitus

Raha on hyvä konsultti

Euroopan unioni

on etsinyt tapoja puuttua sellaisiin jäsenmaiden toimintatapoihin, jotka rikkovat EU:n periaatteita. Komissio käynnisti maanantaina rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan. Puolan hallitus on hivuttanut oikeuslaitosta valtansa alle.Rikkomusmenettely voisi johtaa Puolan äänioikeuden menetykseen. Jotta näin kävisi, kaikkien muiden EU-maiden pitäisi asettua tukemaan menettelyä. Unkari tuskin tekee niin, koska se pelkää samankaltaisia toimia itseään vastaan ja odottaa, että Puola tukisi silloin Unkaria.Raha on parempi konsultti. Puola on nettosaaja: se saa paljon enemmän unionin kassasta kuin mitä se sinne maksaa.EU:n huippukokous päätti viikko sitten, että tulevaisuudessa turvapaikkaa hakemaan tulevat ohjataan ensiksi ”maahantulopisteisiin” Euroopassa tai Euroopan rajojen ulkopuolella. Pisteistä EU-maat ottavat turvapaikkaa tarvitseviksi todettuja vastaan. Vastaanotto olisi kuitenkin vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus ­sopi itäisen Keski-Euroopan maille. Ne eivät halua ottaa ketään vastaan.Kun EU rakentaa nyt pitkän aikavälin rahoituskehyksiään – budjetin menoja ja tuloja – vapaaehtoisuuden puutteen voisi kytkeä rahoitukseen. Jos haluja ei ole, haluttoman tukia kannattaa karsia.