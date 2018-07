Pääkirjoitus

Turhaa ruokahävikkiä voi ja pitää vähentää

on maailmanlaajuinen ongelma, johon voidaan vaikuttaa. Samaan aikaan kun miljardi ihmistä näkee nälkää, ruokaa tuotetaan enemmän kuin koskaan ja heitetään pois miljoonia tonneja. Syömäkelpoisen ruoan päätyminen jätteeksi on paitsi järjetöntä myös ekologisesti ja taloudellisesti kestämätöntä.Suomessa roskiin tai biojätteeksi päätyy Luonnonvarakeskuksen mukaan vuosittain 400–500 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa. Eniten hävikkiä syntyy kotitalouksissa, 120–160 kiloa vuodessa – 23 kiloa jokaista suomalaista kohti.Ruoan tuotanto, kuljetus ja valmistus kuluttavat paljon energiaa ja aiheuttavat päästöjä ilmaan ja vesiin. Myös taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Suomessa pelkästään kotitalouksien ruokahävikin arvoksi on laskettu 500 miljoonaa euroa vuodessa. Ilmastokuorma vastaa 100 000 auton vuosipäästöjä.Kaupoissa hävikki on suhteellisesti pienin. Sen sijaan ravitsemuspalveluissa jopa viidennes syömäkelpoisesta ruoasta päätyy jätteisiin.Euroopan unionin kiertotalouspaketin mukaan ruokahävikki tulisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Hävikin määrää on seurattava, ja jäsenmaille onkin tulossa raportointivelvollisuus.Nyt luotettava arviointi ontuu, sillä tarkka tieto hävikkiruoan määrästä puuttuu. Tilastointia hankaloittaa myös se, että eri maissa ruokahävikillä tarkoitetaan eri asioita. Monessa EU-maassa sillä tarkoitetaan kaikkea elintarvikeperäistä biojätettä, Suomessa syömäkelpoista jätettä. Sen kompostointi ei paikkaa ongelmaa, koska ruoka on jo tuotettu.uokahävikki on turhaa jätettä, jonka syntyä voitaisiin vähentää esimerkiksi valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin ja välttämällä ylisuuria varastoja. Monissa ravintoloissa on onnistuttu vähentämään hävikkiä yksinkertaisesti seuraamalla sen määrää. Samalla säästyy rahaa.Kotien ruokahävikki johtuu useimmiten suunnittelemattomuudesta. Ruokaa ostetaan liikaa eikä tähteitä osata hyödyntää. Kyse on myös asenteista ja ruoan arvostuksesta. Lopulta kuluttajien toiveet heijastuvat kauppaan, teollisuuteen ja ravintoloihin.