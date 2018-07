Pääkirjoitus

Jakamistaloudessa pitää maksaa verot, mutta kohtuuttomat säännöt rapauttavat veromoraalia

Suomalaiset ovat olleet perinteisesti tunnollisia veronmaksajia. Monessa Euroopankin maassa verojen välttely on yleistä, koska kansalaiset eivät usko, että poliitikot ohjaavat verorahat yleiseen hyvään. Kreikka on esimerkki maasta, jossa veroihin on suhtauduttu välinpitämättömästi.