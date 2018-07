Pääkirjoitus

Järjestöillä on jatkossakin tärkeä rooli sote-palveluissa

ja järjestöillä on tärkeä rooli Suomessa niin terveyden edistämisessä kuin erilaisissa sosiaalisen hyvinvoinnin tehtävissäkin. Yli 800 järjestöä saa vuosittain avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta Stealta yleishyödylliseen toimintaan. Sen lisäksi tämä niin sanottu kolmas sektori tuottaa myös varsinaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Valtaosa niistä on sosiaalipalveluja.Toiminnassa on noin 70 järjestöjen omistamaa yhtiötä, joilla on pari tuhatta toimintakeskusta, 37 000 työntekijää ­ja yhteensä yli miljardin euron liikevaihto.Kolmas sektori hoitaa usein tehtäviä, joihin valtiolta tai kunnista ei löydy osaamista. Palvelut ovat syntyneet usein ­tietyn asiakasryhmän erityistarpeista. Palvelun tuottajalla voi silloin olla ainutlaatuista osaamista esimerkiksi vammaisten asumispalveluissa.Sote- ja maakuntauudistus on herättänyt huolta työn jatkuvuudesta. Kuntien jakamat järjestöavustukset ovat usein toiminnan elinehto. Järjestöt ovatkin ymmärrettävästi huolissaan, miten näiden avustusten tulevaisuudessa käy.Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax on tehnyt perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) toimeksiannosta selvityksen järjestöjen roolista uudis­tuksen jälkeen. Braxin selvitys osoittaa, että kolmannen sektorin toimijoilla on vastedeskin merkittävä rooli niin yleishyödyllisessä toiminnassa kuin itse sote-palveluissa.os Sipilän hallituksen sote-malli etenee toteutukseen asti, järjestöt joutuvat tekemään selvän eron omassa ­toiminnassaan kahden eri toiminta- muodon välillä. Tästä voi olla hyötyä myös niille itselleen. Sote-uudistus vie osan varsinaisista sote-palveluista markkinaehtoiseen kilpailuun, johon yleis­hyödyllinen toiminta ei sovi.Brax esittää, että tulevaisuudessa kuntien ­lisäksi myös maakunnat myöntäisivät ­järjestöavustuksia. Hän ehdottaa myös, että maakuntien ja kuntien pitäisi nimetä vastuuhenkilöt sekä järjestötyöhön että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tiivis yhteistyö ja selkeä vastuunjako ovatkin tarpeen, jotta terveyden edistäminen ei jää pelkiksi korulauseiksi.