Pääkirjoitus

Poimijat tulevat ulkomailta

Mansikoiden satokausi on juuri nyt parhaimmillaan. Tuoreet mansikat liittyvät vahvasti mielikuvaan suomalaisesta kesästä. Mansikoita viljellään Suomessa Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan yli tuhannella viljelmällä.



Mansikoita ei kuitenkaan ilmestyisi marketteihin eikä toreille ilman ulkomaista työvoimaa. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton mukaan Suomeen tulee joka kesä yli 10 000 kausityöntekijää mansikanpoimintaan. Eniten heitä tulee Ukrainasta. Viljelijät kehuvat työntekijöitä ahkeriksi.



Vielä muutama vuosikymmen sitten marjanpoiminta oli yksi vaihtoehto esimerkiksi koululaisten tai opiskelijoiden kesätyöksi. Nyt tähän fyysisesti raskaaseen työhön ei juuri suomalaisia saada. Ulkomaalaiset poimivat yli 90 prosenttia suomalaisista mansikoista.



Maatalous on yksi toimialoista, joka ei tulisi enää toimeen ilman ulkomaista työvoimaa. Se on rakennusalan sekä metalli- ja konepajateollisuuden ohella yksi eniten ulkomaisia työntekijöitä palkkaavista aloista. Maa- ja puutarhataloudessa palkattujen työntekijöiden tarve on kasvanut tilakoon kasvun seurauksena. Myöskään metsämarjoja ei tulisi myyntiin ­ilman ulkomaista työvoimaa.