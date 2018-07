Pääkirjoitus

Vahva ja vakaa luvattiin, heikko ja epävakaa saatiin

pääministerin Theresa Mayn hallitus vuotaa. EU-erosta vastaava ministeri David Davis ja ulkoministeri Boris Johnson jättivät tehtävänsä.May kampanjoi viime vuoden vaalien alla kertomalla, että Britanniaan syntyy ”vahva ja vakaa johtajuus”, jos konservatiivit voittavat. Konservatiivit hävisivät ja Britannia on saanut heikon ja epävakaan johtajuuden: Mayllä ei ole hallinnassa brexit, ei oma puolue eikä edes hallitus.Kovaa brexitiä – Britannian täydellistä eroa EU:sta ilman pehmentäviä järjestelyjä – ajaneiden ministereiden ero voi vahvistaa Mayn asemaa ja helpottaa hallituksen luotsaamista. May pystyy sijoittamaan kaksikon tilalle henkilöitä, jotka ovat uskollisemmin Mayn brexit-linjalla.May astui perjantaina esittelemillään linjauksilla askeleen verran kohti peh­meää brexitiä. Hän haluaa Britannian jäävän sisämarkkinoille ja noudattavan niiden sääntöjä. Tosin tämäkin näkemys on ”rusinat pullasta” -ajattelua, sillä May haluaa silti rajoittaa ihmisten vapaata liikkuvuutta. Se taas ei EU:n mukaan käy, jos haluaa olla sisämarkkinoilla.Jos Johnson ja Davis ryhmittävät omat joukkonsa vastustamaan Mayn pehmentämää linjaa, hallituksen johtaminen ja EU-eroprosessin vetäminen ei sittenkään helpotu. Jos brexitiä haluaa ohjata Britannian tulevaisuuden kannalta järkevämpään suuntaan, silloin sitä ohjaa kohti pehmeää brexitiä – ja antaa syötön Johnsonin ja Davisin lapaan.ohnson ei ole kertonut ainakaan vielä haastavansa Mayta puolueen puheenjohtajana. Johnson ei ole tun­nettu vaatimattomuudestaan, joten tällaisenkin siirron hän voi tehdä. Jos näin käy, ministerien erot eivät sittenkään palvele hallituksen tai puolueen yhtenäisyyden etua. Joskus on hyvä pitää kapinalliset lähellä ja valvonnassa.EU-eron piirustukset on määrä hyväksyä unionin huippukokouksessa lokakuussa. Mayn aseman huojuminen on ongelma myös EU:lle. Sen on nyt vaikea hahmottaa, miten vahvalla mandaatilla vastapuoli toimii. Jos EU pitää kiinni sinänsä loogisista vaatimuksistaan, ­Mayn asema heikentyy ja Johnsonin sekä Davisin antama kuva unionista kohtuutto­mana neuvotteluosapuolena vahvistuu.