Pääkirjoitus

Myötäeläminen on tärkeää

Kyky

myötäelää muiden tunteita, riemua ja tuskaa on ominaisuus, joka tekee ihmisille myös epä­itsekkään toiminnan mahdolliseksi. Siitä on kyse, kun maailma on seurannut ponnisteluja pelastaa 12 nuorta jalkapalloilijaa ja heidän valmentajansa valtavasta tulvivasta luolaverkostosta Thaimaan pohjoisimmassa osassa.Vastaväitteitä tulee eteen hakematta. Kuinka paljon on kyse tirkistelystä? Entä kaikki ne samanaikaiset ja huomattavasti suuremmat tragediat, jotka tapahtuvat tai saavat jatkua?Myötäelämiselle ei ole tarkkaa mitta­tikkua. Sen esiintymisestä muiden eläinlajien keskuudessa kiistellään. Kyse on hyvin epätarkasta ja usein varmasti myös epäoikeudenmukaisesta tavasta hahmottaa tunteiden ohjaamana muiden ihmisten toimintaa ja tilanteita.Jälkikäteen tässäkin tapauksessa arvioidaan varmasti kriittisesti myös tiedotusvälineiden toimintaa.Eläytyminen muiden ihmisten koettelemuksiin ja toimiminen sen pohjalta on kuitenkin epätäydellisyydessäänkin ihmisten parempia piirteitä.Sen voi sanoa melkoisen varmasti, että ilman myötäelämisen kykyä ihmiskunta ei olisi edes sellaisessa kunnossa kuin se nyt on.