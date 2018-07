Pääkirjoitus

Kauppasodassa syntyy yllättäviä liittoutumia

Maailmankauppaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

J

kommentoivat tapaavat edelleen pohtia, miten käy, jos kauppasota syttyy maailman talousmahtien välille. Aikamuoto on väärä, kauppasota on jo syttynyt. Uusin isku oli se, kun Yhdysvallat ­otti tällä viikolla käyttöön uusia korotettuja tullimaksuja Kiinasta tuleville tuotteille. Kauppasodan iskuja ja vastaiskuja on jo tehty muutaman kuukauden ajan usealla rintamalla, myös läntisellä.Eilispäivän kauppapolitiikan murheet ja huolet näyttävät nyt pieniltä. Pari kolme vuotta sitten Euroopassa kohkattiin Yhdysvaltojen ja Euroopan suunnittelemasta vapaakauppasopimuksesta, TTIP:stä. Sopimuksen puolustajat kuvailivat, että se kasvattaa kansantuotetta molemmissa sopijaosapuolissa. TTIP:n kerrottiin myös johtavan siihen, että kun nämä voimat liittoutuvat, läntiset kauppatavat vahvistuvat ja muut – erityisesti Kiina – joutuvat sopeutumaan niihin.Vastustajat katsoivat, että sopimus antaa suuryrityksille liikaa valtaa ihmisten ja demokraattisen päätännän yli. Vastustajat vaativat sopimuksen kaatamista tai ainakin sen täydellistä remontointia. He saivat muutamissa Euroopan maissa poliittiset päättäjät epäröimään.TTIP:tä ei ole syntynyt eikä varmaan synnykään. Valitettavasti.os haluaisi olla ilkeä, voisi sanoa, että TTIP:n vastustajat saivat mitä toivoivat. Presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikassa voi nähdä monenkeskisten vapaakauppasopimusten vaihtoehdon: se on maailma, jossa käytetään uhkailua ja kiristämistä sekä haetaan omaa lyhyen aikavälin etua.Vapaakauppasopimusten tappio vie maailmaa henkilökohtaisten välipuheiden huonosti ennakoitavaan aikaan, jossa etu otetaan pois ja palautetaan vain, jos toinen osapuoli nöyrtyy ja tekee nöyryyttäjän kanssa diilin. Se on myös kauppapolitiikkaa, joka johtaa talouskasvun heikentymiseen.Tämä on ymmärretty Kiinassa. Kiina ja EU lähentyvät ja pohtivat nyt vakavasti, miten ne sopivat omien markkinoidensa avaamisesta toisilleen. TTIP:n tarjoama läntisten toimintatapojen voitto olisi ­ehkä sittenkin ollut parempi kuin liittolaisten hakeminen idästä pakon edessä.