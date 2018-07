Pääkirjoitus

Yhä pahempaan suuntaan

Poliisiylijohtaja

Mikko Paatero kertoi vuonna 2010, että moottoripyöräjengit eivät ole suuri järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä uhka. Hänen mukaansa uusi ja vakava vaara Suomessa on se, että järjestäytynyt rikollisuus yrittää soluttautua yhteiskunnan laillisiin rakenteisiin.Vuonna 2011 keskusrikospoliisin silloinen päällikkö Rauno Ranta ei enää puhunut uhasta (Savon Sanomat 9.3.2011) vaan jo tapahtuneesta: ”Rikollisjärjestöt ovat olleet rakenteissamme jo monta vuotta. Huoli on nyt siitä, kuinka paljastaa ja torjua vakava vaara.”Huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio on otettu kiinni. Hänen epäillään aiheuttaneen laiminlyönneillään sen, että ruotsinturkkilainen alamaailman mies Volkan Ünsal joutui vuonna 2003 palkkamurhan uhriksi Helsingissä.Epäilyt Aarnion teoista ovat muuttuneet kaiken aikaa vakavampaan suuntaan. Tuomio tästä teosta voisi olla jo elinkautinen vankeustuomio.Vakavaan suuntaan on menty myös yleisesti. Jos huumepoliisin päällikön todetaan tehneen tällaisessa teossa yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, rikolliset tahot ovat tosiaan uineet suomalaisen yhteiskunnan laillisiin rakenteisiin, vieläpä todella syvälle.