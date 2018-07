Pääkirjoitus

Rauhanponnistelut ovat jumissa Etelä-Sudanissa

ihmisoikeustoimisto raportoi viime viikolla Etelä-Sudanissa tapahtuneesta joukkomurhasta, jonka se luokittelee sotarikokseksi. YK:n mukaan huhti–toukokuussa maassa tapettiin ainakin 232 siviiliä ja 120 naista ja tyttöä raiskattiin. Vanhuksia ja liikuntakyvyttömiä oli raportin mukaan poltettu elävältä.Vastuussa iskuista olivat Etelä-Sudanin hallituksen joukot liittolaisineen. Iskujen kohteena oli maan pohjoisosassa kaik­kiaan 40 kylää, jotka ovat oppositioryhmien hallussa. Tarkoitus oli häätää kapinalliset kylistä.Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista kansanäänestyksellä vuonna 2011. Itsenäistymistä edelsi noin 20 vuotta jatkunut sissisota. Kaksi vuotta myöhemmin alkoi sisällissota, jossa on kuollut yli 50 000 ihmistä. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan kolmasosa Etelä-Sudanin 12 miljoonasta asukkaasta on joutunut jättämään kotinsa. Rajan yli naapurimaihin on paennut yli miljoona ihmistä.Pakolaisista 85 prosenttia on naisia ja lapsia. Sodan aiheuttamaa pakolaiskriisiä on kuvailtu Afrikan mantereen suurimmaksi sitten Ruandan vuoden 1994 kansanmurhan. Osissa maata kärsitään myös nälänhädästä, koska sota on estänyt maanviljelyksen. Etelä-Sudanissa on öljyä, mutta maa oli jo ennen itsenäistymistä yksi Afrikan köyhimmistä.odan taustalla on heimojen välinen valtataistelu ja erimielisyydet. Sotimisessa on ollut merkkejä etnisistä puhdistuksista. Pian itsenäistymisen jälkeen eri heimoihin kuuluvat presidentti Salva Kiir ja tuolloinen vara­presidentti Riek Machar ajautuivat erimielisyyksiin. Kiir epäili Macharia vallankaappauksesta. Kiir edustaa maan suurinta heimoa dinkoja ja Machar toiseksi suurinta heimoa nuereja.Osapuolet ovat sopineet tulitauosta jo useasti, mutta kaikki sopimukset on rikottu. Väkivaltaisuuksia on vaikea lopettaa, koska maassa on vuosikymmenten sotimisen jäljiltä paljon aseita ja armeijakin on jakautunut.Pitkittynyt sota on jäänyt muiden kriisien varjoon ja rauhanponnistelut ovat jumissa. Ilman kansainvälistä painostusta maan asukkailla ei kuitenkaan ole toivoa rauhasta.