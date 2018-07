Pääkirjoitus

Suomi on kesäisin juhlien luvattu maa – kyläjuhlia pitää yllä vankka yhdistys- ja talkooperinne

Suomi on tulvillaan mahtavia kesätapahtumia. Tuskin on niin pientä paikkakuntaa, etteikö siellä olisi kesällä tarjolla teatteria, musiikkijuhlaa, kyläjuhlaa, kilpailuja, hupailua tai jotain muuta yhteistä tekemistä.



Erikoisuuksiakin riittää. Puolangan torilla oli perjantaina Pessimismikarnevaalit, joka lupasi, ettei tapahtumassa ole mitään järkevää tekemistä. Sonkajärvellä järjestettiin Eukonkannon MM-kisat ja Varkaudessa Lypsyjakkaran heiton SM-kisat. Ukkohallassa ovat Suopotkupallon MM-kisat ja Pudasjärvellä Kesäpilkin MM-kisat. Helsingin Flow, Savonlinnan oopperajuhlat ja Pori Jazz ovat puolestaan kansainvälisen tason tapahtumia.



Tapahtumien rikkaudesta saa kiittää paljolti sitä, että Suomessa on valtava määrä yhdistyksiä. Yhdistykset saattavat olla jo ikäihmisten hallussa, mutta ne ovat usein pohjaorganisaatio monille tapahtumille. Ilman vahvaa talkooperinnettä tapahtumia ei olisi näin paljon. Talkoissa näkee usein vähän iäkkäämpää väkeä, joten monet tapahtumat voivat hiipua sitä mukaa kuin aika jättää entisistä yhdistys- ja talkooaktiiveista. Nuoremmat ovat tottuneet kevyempiin rakenteisiin. Sosiaalisen median kautta voi järjestää näppärästi tapahtumia, jos kiinnostusta löytyy. Ja sitä talkooväkeä.